  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Hulusi Akar ayar vermişti... Yüzerek adaya çıktılar
Gündem

Bakan Hulusi Akar ayar vermişti... Yüzerek adaya çıktılar

Yunanistan'ın Meis Adası'nın Türkiye'ye 1950 metre mesafede olduğunu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler" dedi. Bakan Hulusi Akar'ın söz konusu açıklamaları Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 17:06:00 - 2022-01-01 17:05:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Meis Adası ile ilgili yaptığı açıklama, Yunanistan'ın gündemine oturmuştu.

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var" diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada" ifadelerini kullanmıştı.

Atina'dan peş peşe açıklamalar

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, açıklamanın ardından "ulusal bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduklarını" söylemişti.

Hardalias'ın ardından açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşan ifadelere imza atmıştı. Panagiotopoulos, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin" sözünü sarf etmişti.

MSB'den yeni mesaj

Milli Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı yeni videoda şu mesajı paylaştı:

"Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda (DHO) eğitimlerine devam eden Harbiyeliler; 'Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri' kapsamında, DHO İç Liman'dan 1.950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzerek gitti."

Meis Adası'nın Türkiye'ye yakınlığı

Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yakınlığı nedeniyle Kaş ilçesine yüzme mesafesinde bulunan adadaki Osmanlı eserleri, Türkiye'den çok rahat şekilde görülebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay