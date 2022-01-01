Bakan Hulusi Akar ayar vermişti... Yüzerek adaya çıktılar
Yunanistan'ın Meis Adası'nın Türkiye'ye 1950 metre mesafede olduğunu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler" dedi. Bakan Hulusi Akar'ın söz konusu açıklamaları Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Meis Adası ile ilgili yaptığı açıklama, Yunanistan'ın gündemine oturmuştu.
"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var" diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada" ifadelerini kullanmıştı.
Atina'dan peş peşe açıklamalar
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, açıklamanın ardından "ulusal bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduklarını" söylemişti.
Hardalias'ın ardından açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşan ifadelere imza atmıştı. Panagiotopoulos, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin" sözünü sarf etmişti.
MSB'den yeni mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı yeni videoda şu mesajı paylaştı:
"Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda (DHO) eğitimlerine devam eden Harbiyeliler; 'Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri' kapsamında, DHO İç Liman'dan 1.950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzerek gitti."
Meis Adası'nın Türkiye'ye yakınlığı
Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yakınlığı nedeniyle Kaş ilçesine yüzme mesafesinde bulunan adadaki Osmanlı eserleri, Türkiye'den çok rahat şekilde görülebiliyor.