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Gündem Bakan Hakan Fidan’dan dış politikada kararlılık vurgusu!
Gündem

Bakan Hakan Fidan’dan dış politikada kararlılık vurgusu!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 18:50:00 -
Bakan Hakan Fidan’dan dış politikada kararlılık vurgusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA'da Türk dış politikasını ve küresel sorunları tartışmak üzere akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Fidan, üniversitelerle iş birliğine ve teori-pratik dengesini sağlamaya yönelik platformlara duyulan ihtiyacın önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün SETA'ya misafir olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Fidan, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Türk dış politikasının güncel konularını ve küresel sorunlarını tartıştığını belirtti.

Üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmaya önem verdiğini söyleyen Fidan, teori ile pratiği bir araya getirecek platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Türk dış politikası kurumsallaşmış biçimde, kararlı ve sonuç alıcı adımlar atmaya devam edecektir” dedi.

 

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