Bakan Hakan Fidan’dan dış politikada kararlılık vurgusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün SETA'ya misafir olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Fidan, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Türk dış politikasının güncel konularını ve küresel sorunlarını tartıştığını belirtti.

Üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmaya önem verdiğini söyleyen Fidan, teori ile pratiği bir araya getirecek platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Türk dış politikası kurumsallaşmış biçimde, kararlı ve sonuç alıcı adımlar atmaya devam edecektir” dedi.