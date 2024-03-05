Bakan Hakan Fidan Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Suudi Arabistan’dan ayrıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Türkiye saatiyle 23.30’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden ayrıldı.
Cidde’deki toplantıda, İsrail’in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.
Fidan toplantı vesilesiyle Tunuslu ve İranlı mevkidaşlarıyla ikili görüşme de yaptı.
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