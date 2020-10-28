Bakan güzel haberi verdi! Faturalara yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren Tuz Gölü'de depolanacağını belirten Dönmez, şunları söyledi:

6 kavernaya gaz

BOTAŞ özellikle son yıllarda doğalgaz altyapısını güçlendirmek için birçok proje başlattı. Bunlardan bir kısmı hayata geçti. Mobil LNG gazlaştırma tesislerimiz, FSRU diye adlandırdığımız proje hayata geçti. Bunlardan biri İzmir, diğeri de Hatay Dörtyol'da. Tuz Gölü'nde 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama projemiz var. Kalan 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibarıyla başlatıyoruz.

İnşallah onlar da önümüzdeki nisana kadar dolacak. 2023'te 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi, 5.4 milyara çıkaracağız. Silivri'de de yaklaşık 3 milyar metreküplük doğalgaz yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartacağız. Bu iki proje de bittiğinde Türkiye'de 10 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız.

Yazın ucuza alacağız

Yaz aylarında doğalgaz fiyatları spot piyasalarda nispeten daha düşük seyrediyor. O dönemde fiyat avantajını kullanmak için yazdan ucuza aldığımız gazı depolayarak vatandaşımıza gazı daha ekonomik olarak temin etme imkânına kavuşacağız.

Bin 500 kişiye istihdam: Projede şu an itibarıyla yaklaşık 1.200 ila 1.500 arasında kişi çalışıyor. Bunun büyük bir kısmı da yerli. Üstünde bulunduğumuz toprağın 600 metre kadar altında tuz domları, kayaları var. Teknik olarak o tuz kayalarını eritiyoruz. Mağaracık ve mağaralar oluşturuyoruz. Yaklaşık 1.500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Her bir mağara, 100 milyon metreküplük doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor. Burada mevcut 12 mağara var. İlave 40'la adetle 52 mağaraya ulaşacağız.