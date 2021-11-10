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Ekonomi Bakan güzel haberi duyurdu! Asgari ücrete gelir vergisi hamlesi
Ekonomi

Bakan güzel haberi duyurdu! Asgari ücrete gelir vergisi hamlesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin kaldırılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:59:00 -
Bakan güzel haberi duyurdu! Asgari ücrete gelir vergisi hamlesi

Asgari ücret ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

"3600'ü çalışıyoruz"

Sabah'ta yer alan habere göre Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Asgari ücretten gelir vergisi kalkabilir

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

Gelir vergisi oranı

%15Asgari ücret: 3.577,50SGK primi (%14): 500, 85İşsizlik sigortası primi (%1): 35,78Gelir vergisi matrahı: 3.040,87Gelir vergisi (%15): 456, 13Damga vergisi (0.759): 27,15AGİ: 268,31Net asgari ücret: 2.825,90

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