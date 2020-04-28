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Aktüel

Bakan Gül’ün başkanlığında yedinci koordinasyon toplantısı başladı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

2020-04-28 12:36:17 -
Bakan Gül’ün başkanlığında yedinci koordinasyon toplantısı başladı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.


Bakan Gül’ün başkanlığında saat 12.00’de başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül’ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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