Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kato'da çok ciddi miktarda petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazeteciler ile bir araya geldi. CNN Türk'te Gece Görüşü programına katıldı.
Bakan Güler yaptığı açıklamada, "Gabar’daki Petrol ciddi boyuta ulaştı, Kato'da büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Şimdi Cudi var. Hakkari'de de petrol arama faaliyetine başlandı. Siirt’e ve Van’a da bakılıyor. Enerji Bakanımız genç ve çok enerjik. Onun da enerjisiyle doğal kaynaklarımızı kullanmak için her türlü çalışma yapılıyor gerekli ortam oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.
"Petrol ülkesi oluruz"
Milliyet Gazetesi Yazarı-Gazeteci Zafer Şahin "Günlük 400 bin varil Petrol ihtiyacımızı karşılar hale gelirsek o zaman gerçek bir petrol ülkesi oluruz. Şu anki rakam çok ciddi. 8 milyonluk bir ülke olsaydık petrol ülkesi olurduk" ifadelerini kullandı.
"Bulgular ciddi"
Bakan Güler'in açıklamalarının detaylarını paylaşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "'Bulgular ciddi' dedi. Hepimizi heyecanlandırdı. O bölgede güvenlik sağlandıkça aramalara hız verileceği ve ciddi rezervlerin bulunduğunu ifade etti. Günlük petrol ihtiyacının 3-5 yılda yarı yarıya karşılanacağını düşünüyorum" dedi.
Ekonomi
'Petrol var' söylentileri sonrası oraya gidildi! Depolama tankları hazırlandı, petrol her an fışkırabilir
Ekonomi
Dünyaca ünlü bankadan akaryakıt fiyatları ile ilgili tahmin: Piyasa sallanacak! Petrol tahmini
Ekonomi
Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Hükümet, Türkiye'yi heyecanlandıran hamleyi resmen yaptı
Dünya
Dünyanın en büyük petrol üreticisi Rusya bazı yakıt ürünlerindeki yasağı apar topar geri aldı! Dünya şokta
Ekonomi
Bölge petrol kaynıyor! "Romanya ve Azerbaycan buldu, Türkiye de her an keşfedebilir" diyerek duyurdu
Ekonomi
Türkiye'den petrol için adımlar çok sayıda çıktı! Doğalgaz müjdesi: Karadeniz petrolü nereden alevlenecek?
{relation id:1789109 slug:'diyarbakir-hazroda-petrol-araniyor'}