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Ekonomi Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz
Ekonomi

Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz

Yeniakit Publisher
2023-09-28 22:09:00 -
Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kato'da çok ciddi miktarda petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazeteciler ile bir araya geldi. CNN Türk'te Gece Görüşü programına katıldı.

Bakan Güler yaptığı açıklamada, "Gabar’daki Petrol ciddi boyuta ulaştı, Kato'da büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Şimdi Cudi var. Hakkari'de de petrol arama faaliyetine başlandı. Siirt’e ve Van’a da bakılıyor. Enerji Bakanımız genç ve çok enerjik. Onun da enerjisiyle doğal kaynaklarımızı kullanmak için her türlü çalışma yapılıyor gerekli ortam oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

"Petrol ülkesi oluruz"

Milliyet Gazetesi Yazarı-Gazeteci Zafer Şahin "Günlük 400 bin varil Petrol ihtiyacımızı karşılar hale gelirsek o zaman gerçek bir petrol ülkesi oluruz. Şu anki rakam çok ciddi. 8 milyonluk bir ülke olsaydık petrol ülkesi olurduk" ifadelerini kullandı.

"Bulgular ciddi"

Bakan Güler'in açıklamalarının detaylarını paylaşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "'Bulgular ciddi' dedi. Hepimizi heyecanlandırdı. O bölgede güvenlik sağlandıkça aramalara hız verileceği ve ciddi rezervlerin bulunduğunu ifade etti. Günlük petrol ihtiyacının 3-5 yılda yarı yarıya karşılanacağını düşünüyorum" dedi.

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