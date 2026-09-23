Bakan Güler Kars'ta "Terörsüz Türkiye" hedefini ve Türk-Kürt kardeşliğini vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve temas için geldiği Kars'ta, "Ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır" dedi. Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle terörü ve şiddeti ülke gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliği daha da pekiştirmek istediklerini söyledi.

Kentteki programı kapsamında sırasıyla 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı, Kars Valiliği'ni ve Kars Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Güler, ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililerle bir araya geldi.

İl başkanlığının toplantı salonunda konuşan Güler, "Tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, bölgemizde ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçiyoruz" dedi. Yakın coğrafyadaki kriz ve savaşların güçlü devlet olmanın, dirayetli ve istikrarlı bir liderliğin ve milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gösterdiğini anlatan bakan, Türkiye'nin bu hassas dönemde "istikrar ve huzur adası" vasfını korurken uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı başardığını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için çalıştığını söyleyen Güler, şu ifadeleri kullandı: "Gazi ve muzaffer ordumuz hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar pek çok vazifeyi eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla icra etmektedir."

Kırk yılı aşkın mücadele ve "Terörsüz Türkiye" hedefi

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine geniş yer ayıran Güler, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terörle mücadele yürüttüğünü hatırlattı. Elde edilen kazanımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalıcı hale getirilmek istendiğini belirtti.

Güler şöyle konuştu: "Ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için kırk yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz."

Güler'e göre kalıcı güvenlik kazanımları ekonomik ve teknolojik gelişime de katkı sağlayacak

Konuşmasını, güvenlik alanındaki kazanımların kalıcı hale gelmesinin ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine yapacağı katkıya değinerek tamamlayan Güler şunları söyledi: "İçeride birlik ve beraberliğini daha da tahkim eden, güvenlik kazanımlarını kalıcı hâle getiren bir Türkiye, kaynaklarını üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşlarının refahına daha fazla yöneltecek, uluslararası alandaki ağırlığını da daha ileriye taşıyacaktır."

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Bakan Güler toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirecek; Kars programını gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelerek tamamlayacak.