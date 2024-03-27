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Gündem Bakan Güler etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Güler etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:11:00 -
Bakan Güler etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıklayarak, "Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Güler "Yılbaşından itibaren 644, 24 Temmuz 2015’ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Güler yaptığı açıklamada "Yılbaşından itibaren 644, 24 Temmuz 2015’ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hâle getirildi. Yürüttüğümüz operasyonlarla, sahada kurduğumuz hâkimiyeti daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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