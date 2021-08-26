Bakan Gül'den müjde

Yeni Akit ANKARA

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama törenine katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından Selçuklu Meydan Mezarlığından çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımı gören infaz koruma memuru Tandoğan da fotoğrafa, "Ahlat'a kadar gelişmişken Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na da ziyaretlerinizi, personelleriniz ile iç içe olmanızı bekleriz sayın bakanım" yorumunu yaptı. Tandoğan’ın yorumunu cevaplayan Bakan Gül, “Geliyorum arkadaşlar çayınızı içmeye” mesajını paylaşıp Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve ceza infaz kurumu yetkililerinden bilgi alan Adalet Bakanı Gül, personelle buluştu. Ceza infaz kurumu bahçesinde infaz kurumu memurlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Gül, büyük zaferin yıl dönümünde ecdadı anmak üzere Ahlat'ta bulunduklarını belirtti.

Buradaki programının ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile Malazgirt'e geçeceklerini bildiren Gül, şöyle konuştu:

"Bize bu vatanı emanet kılan ve Anadolu'nun topraklarını açan ecdadımızı rahmetle, tüm şehitlerimizi minnette yad ediyoruz. Onlara layık olarak çalışıp bizden sonraki nesillere de ülkemizi, daha güçlü ve bağımsızlığını ebedi olarak koruyacak şekilde büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillerin de beklentileri budur. Bu vesileyle sizlerle bir aradayız. Dün Sezer’in de 'bize gelmiyorsunuz' diye bir mesajı oldu. Gittiğimiz yerlerde özellikle adliye ve cezaevi çalışanlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. O da teşvik etmiş oldu. Çünkü bizler adalet hizmetlerini tesis eden tüm çalışanlarımızla birer aileyiz. Bu hizmetler ne kadar güçlü verilirse, insanların adalete olan inancı ve güveni daha da artar. Ceza infaz kurumlarında görev yapan arkadaşlarımız olarak devletin, canını emanet ettiği kişileri infazını ve rehabilitasyonlarını en verimli şekilde geçirmeleri için canla başla çalışıyorsunuz. Çok önemli bir mesleği ifa ediyorsunuz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İnfaz koruma memurluğu kamuoyunda da çok önemli ve saygın bir meslek haline geldi, gelmeye devam ediyor. Bu konuda el birliğiyle çabalarımızı artıracağız."

Yanınızda olmayı devam edeceğiz

"Görevimizi yaparken o kişilerin, hükümlü ve tutukluların, size emanet olduğu bilincini aklınızdan çıkarmayın." diyen Bakan Gül, "Bu konuda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını her zaman, meslek hayatınız boyunca aklınızdan çıkarmadan faaliyetlerinizi yapın. Sürekli kendinizi geliştirin. Bu konuda her türlü desteğimizi bakanlık olarak sürdüreceğiz. Görevinizi ifa ederken zorluklarınızın farkındayız. Bu zorlukları beraber çözmek konusunda yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıllardır infaz koruma memurlarının hayali olan yıpranma payını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, farklı imkanların sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bu toplu sözleşmede de Cumhurbaşkanının destekleriyle personelin ihtiyaçları konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bizzat görüştüklerini vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Personelimize 90 ile 260 lira arasında, ilave maaş ve sendikal hakların dışında adalet tazminatı anlamında da bir ilave ödeme gelecek. Toplu sözleşme kapsamında bu gündeme geldi ve imzalandı. Sözleşmeli arkadaşların kadroya geçmesi de temel başlıklarımızdan biridir. Ümit ediyorum ki bu sene bu konuda müjdeli güzel bir sonuç alırız. Çünkü bu konu çalışma barışını zedeleyen bir durum. Bu konuda belli bir süreçte sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmesi ve hem de görevde yükselme gibi birtakım imkanların ve diğer özlük hakları anlamında da düzenlemeleri inşallah yapmış oluruz. Bunu da başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili tüm kurumlarımızla destekleriyle hayata geçiririz. Her alanda el birliğiyle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye’mizi, ülkemizi ve milletimizi, büyütmeye devam edeceğiz."

Zorlu bir süreç oldu

Bakan Gül, geçen yıl infaz koruma memurlarının kıyafetlerini yenilediklerini anımsatarak, bu konuda personelin memnuniyet duyduğunu belirtti. Kovid-19 salgınının infaz koruma memurları için de zorlu bir süreç olduğunu belirten Bakan Gül, "Herkese evinizde kalın derken, personelimiz evine adeta gidemedi, izole oldu. Sağlık Bakanlığımız sizin ve tüm insanımızın sağlığıyla ilgili tedbirleri gelişmelere göre alıyor. Bu konuları da değerlendiriyoruz. Umarım bu sıkıntıları aştığımız bir yıl olur. Bu güzel memleket Ahlat'ta sizlerle olduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Sezer'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.