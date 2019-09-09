Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na tebrik Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Avrupa ikincisi olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler, teşekkürler"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Gül, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa ikincisi olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler, teşekkürler." ifadesini kullandı.



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