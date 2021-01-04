Bakan Gül'den darbe imalarına sert tepki
Darbe söylemlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla darbe söylemlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gül, paylaşımında, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'" ifadelerini kullandı.