Bakan Gül duyurdu: Açık görüş başlıyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası işaretini verdiği cezaevlerinde uygulanacak yeni tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.
Cezaevlerinde koronavirüs yüzünden uygulanan açık görüş yasağı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını belirterek, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açık görüşler başlatılacak. 1 Aralık'tan itibaren açık görüşleri başlatacağız." açıklaması yaptı.