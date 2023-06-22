Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve ilgili personelin eğitimlerinde kullanılması amacıyla geliştirilen yüksek hızlı hedef uçak SÜPER ŞİMŞEK, ilk uçuşu için gün sayıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da insansız hava aracı AKSUNGUR'un kanat altında ve bağımsız şekilde sergileyerek vitrine çıkardı.

TUSAŞ Taktik İHA Ürün Başmühendisi Özgür Sayın, ŞİMŞEK ve SÜPER ŞİMŞEK projelerinin yöneticiliğini yürüttüğünü söyledi.

'Süper Şimşek' ile Türkiye yeni bir sayfa açacak

Şirketin 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen "İstikbalin Yüzyılı Programı"nda SÜPER ŞİMŞEK'in de tanıtımını yaptığını anımsatan Sayın, platformun oldukça ilgi çektiğini ifade etti.

Tanıtımın ardından yer ve uçuş testlerine hazırlık çalışmalarını tamamladıkları bilgisini veren Sayın, bütün testlerin başarıyla sonuçlandığını ve uçuş için gün saydıklarını bildirdi. Sayın, "Plan ve program dahilinde bayram sonrası ilk uygun anda uçuşunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı bitirdik." dedi.

Türkiye'nin dünyaya yönelik yeni bir stratejiyle enerji, doğalgaz, ham madde ve yeni pazar arayışları ve yeni yatırımları ile rekabete hazırlanırken. Havacılık sektöründeki dev adım dünyada ses getirmeye devam ediyor. Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu: Süper Şimşek

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SÜPER ŞİMŞEK projesinin yüksek hızlı ve yüksek irtifaya çıkabilen bir hedef uçak olarak başladığını aktaran Sayın, şunları kaydetti:

"Burada ilk talep hava savunma sistemlerimizin doğrulama testlerinde kullanılması amacıyla yüksek hızlara çıkan bir platform olarak geldi. Bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda o görevi yapabilecek platformu çıkarmış durumdayız. Devamında da SÜPER ŞİMŞEK'in farklı faydalı yük konfigürasyonları olacak. Bunların içinde elektronik harp, sinyal karıştırma, mühimmat konfigürasyonları gibi farklı alternatifleri uçağa entegre ederek kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefleyeceğiz."

ŞİMŞEK'İN "ABİSİ"

Bu yılın eylül ayı itibarıyla SÜPER ŞİMŞEK'in göreve hazır olmasını beklediklerini vurgulayan Sayın, "Bu yaz bizim için biraz yoğun geçecek. Uçuş testlerimizi ve otopilot yazılımımızı doğrulayacağımız testleri yaz boyunca icra edeceğiz. Eylül gibi platformun hazır olması çok olası gözüküyor." diye konuştu.

TUSAŞ tarafından daha önce geliştirilen hedef uçak ŞİMŞEK'in "abisi" olarak da nitelendirilen SÜPER ŞİMŞEK, ilk olarak hedef uçak olacak. Bunu sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonları izleyecek.

Hava ve atış sahasının uygunluğuna bağlı olarak ilk atışı gerçekleştirilecek SÜPER ŞİMŞEK, 0,8-0,9 mach hızlara çıkacak. Araç, 700 kilometrenin üzerinde menzile ulaşacak.

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