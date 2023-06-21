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Ekonomi Allgaier Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu: Dev şirketi iflas etti! Dünyaca ünlü şirkette iflas şoku!
Ekonomi

Allgaier Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu: Dev şirketi iflas etti! Dünyaca ünlü şirkette iflas şoku!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 19:00:00 - 2023-06-21 19:03:33
Allgaier Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu: Dev şirketi iflas etti! Dünyaca ünlü şirkette iflas şoku!

Devasal şirketten kötür haber: Küresel ekonomik kriz şirketlere iflas şoku başladı! Allgaier'in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker'i şirkete geçici iflas yöneticisi açıkladı...Allgaier'dan iflas başvurusu! Aralarında Volkswagen Grubu markalarından Porsche da var... İşte ünlü spor otomobil markası Porsche'nin de bulunduğu ünlü markalara parça tedariki sağlayan Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusu detayları

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşteriler arasında yer alıyor.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.
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