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Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

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Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

2023-06-21 22:12:25
Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, müthiş hamlelerine devam ediyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ve kardeşlik hukuku pekişirken, Türkiye’nin ortak düzenlediği “Alpan-2023” askeri tatbikatı Azerbaycan’da başladı. Tatbikata Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personeli katıldı. Öte yandan dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, dört yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. Türk savunma sanayii dünyaya korku salıyor: Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, bu yıl teslimatı gerçekleştirilecek 4 ülkede daha aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

#1
Foto - Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor. TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi.

#2
Foto - Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

"ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz." diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını anımsattı. Doğan, ANKA projesinde geliştirmeyi hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında "operatif ANKA" olacak şekilde aracı bir anlamda güncelledikleri bilgisini verdi. ANKA'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platform üzerinde birçok yerlileştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini anlatan Doğan, yabancı menşeli sistemleri tüm sensörler, haberleşme link setleri dahil bütünüyle yerlileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

#3
Foto - Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya ANKA'ları teslim ettiklerine dikkati çekerek, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu." dedi. Aracın harp ortamında ciddi bir deneyimine sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: "Yurt dışında bir kullanıcımız ANKA'yı aktif olarak kullanıyor. 2023'ün kalan kısmında 4 ülkede daha teslimatlarımızı yapacağız ve buralarda ANKA aktif olarak kullanılmaya başlanacak. 2024 yılında da bu ülkelere bir ülkeyi daha katmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsiyle sözleşmeler yapıldı ve teslimatlar gerçekleştirilecek."

#4
Foto - Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Kullanıcıya uygun çözümlerle gelişiyor! ANKA'da tüm müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu kapsamda radar sistemlerini çoklamaya, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni sistemler entegre etmeye, kamera ve uydu anten setlerini platforma kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."

#5
Foto - Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Yürüttükleri temaslar ve görüşmelerden yola çıkarak ANKA'ya ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Doğan, heyetlerin geçmişe göre daha spesifik sorular sorduklarını, ihtiyaçlara hızlı cevap verilebiliyor olmasının da insansız sistemlere ilgiyi artırdığını söyledi. Doğan, "ANKA hayatına keşif-gözetleme sistemi olarak başlamıştı, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol özellikleri ekledik. Bu özellikler tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bizden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.

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