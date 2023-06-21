2023-06-21 22:12:25 Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku
Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, müthiş hamlelerine devam ediyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ve kardeşlik hukuku pekişirken, Türkiye’nin ortak düzenlediği “Alpan-2023” askeri tatbikatı Azerbaycan’da başladı. Tatbikata Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personeli katıldı. Öte yandan dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, dört yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. Türk savunma sanayii dünyaya korku salıyor: Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, bu yıl teslimatı gerçekleştirilecek 4 ülkede daha aktif olarak kullanılmaya başlanacak.