Türk savunma sanayii! TUSAŞ'tan 4 ülkeye daha ANKA teslimatı: Hava savunma sistemi ile dosta güven, düşmana korku

Kullanıcıya uygun çözümlerle gelişiyor! ANKA'da tüm müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu kapsamda radar sistemlerini çoklamaya, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni sistemler entegre etmeye, kamera ve uydu anten setlerini platforma kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."