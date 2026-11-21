Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayan 7'nci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış konuşmasında başörtüsü yasaklarını hatırlattı: "Başörtüsü yasakları, kadınlara dayatılan 'makbul kadın' anlayışının en ağır örneklerinden biri oldu. Milyonlarca kadın, inançları ve tercihleri nedeniyle temel haklarından mahrum bırakıldı." Yakın tarihte kadınların ne giydikleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandıkları dönemlere tanıklık edildiğini söyleyen Göktaş, "Kadınların özgürlüğünü savunurken nasıl giyineceklerine karar vermek, eşitlik ve özgürlük anlayışıyla açıkça çelişmektedir" dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen zirve, bu yıl 'Kurgulanmış Güzellikler' temasıyla toplandı. İki gün sürecek programda 14 ülkeden 27 konuşmacı, güzellik algısının kadınların hayatına etkilerini ve bir baskı aracına dönüşmesini ele alıyor.

Açılışa KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, Kamboçya Kadın İşleri Bakanı Dr. Ing Kantha Phavi, Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sırbistan'dan Bakan Tatjana Macura, Pakistan'dan Bakan Azam Nazeer Tarar, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Dr. Bahar Muradova, Hırvatistan adına Devlet Sekreteri Marija Pletikosa ile sosyolog ve yazar Dr. Nazife Şişman katıldı. Demirören Medya Grubu zirvenin sponsorları arasında yer aldı.

Filtrelerle şekillenen görüntüler kız çocuklarını etkileyebiliyor

Göktaş, görünüş üzerinden kurulan baskının en yoğun hissedildiği alanın dijital dünya olduğunu söyledi. Yapay zeka ve filtrelerle üretilen görüntülerin gerçekle kurgu arasındaki sınırı belirsizleştirdiğini, algoritmaların aynı yüzleri ve aynı bedenleri tekrar tekrar karşımıza çıkardığını anlattı.

"Kız çocuklarımız her gün dijital dünyada filtrelerle ve rötuşlarla şekillenen görüntülerle karşılaşıyor. Bu görüntüler, kendi bedenlerine bakışlarını ve yemekle kurdukları ilişkiyi etkileyebiliyor" diyen Göktaş, çocukların kendilerini başkalarının görüntüleriyle kıyaslama baskısı hissetmeden büyüyebilmeleri için ailelere, okullara ve dijital platformlara sorumluluk düştüğünü belirtti.

Bakan, kişisel tercihleri değil bu tercihlerin ne kadar özgürce yapıldığını sorguladıklarını vurguladı; "Bir kadının saygınlığı; yaşı, bedeni, kıyafeti ya da görünüşü üzerinden tartışmaya açılamaz" ifadesini kullandı.

Dijital medya etik rehberi 'en kısa sürede' paylaşılacak

Göktaş, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlandığını, vizyonun mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Bilim, yapay zeka, enerji, temiz teknoloji, STEM ve ikiz dönüşüm gibi alanlarda kadınların güçlü şekilde yer almasını stratejik öncelik olarak gördüklerini, eylül ayında KADEM ve Turkcell ile imzalanan protokolle de kadınların yapay zeka ve güvenli internet alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını kaydetti.

RTÜK iş birliğinde fırsat eşitliği, kadının güçlenmesi ve medyada kadın temsili konularında eğitimler düzenlendiğini, bu eğitimlerin bugün iletişim fakültesi öğrencileriyle sürdüğünü aktaran Göktaş, "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler"in yayımlandığını hatırlattı. V. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında hazırlanan dijital medyaya yönelik etik ilkeler rehberinin "en kısa sürede" paylaşılacağını bildirdi.

"Kadınların kendilerini sürekli değiştirmek zorunda hissettiği bir toplum yerine, kadınlara yönelik ön yargıları değiştiren bir toplum inşa etmeliyiz" diyen Göktaş, bir kız çocuğunun hayallerini ekranda gördüğü kusursuz görüntülerin belirlememesi gerektiğini söyledi.

Gazzeli kadınlar için adalet vurgusu

Konuşmasında Gazze'ye de değinen Göktaş, enkaz başında evladını arayan, çadırda doğum yapan Filistinli kadınların gerçeklerine işaret etti: "Bu tabloya sessiz kalan bir dünya, kadın haklarından söz ederken kendi sözüne gölge düşürür. Çünkü kadınlar için adalet, coğrafyaya göre değişen bir ölçü olamaz." Türkiye'nin Filistinli kadınların ve çocukların yanında olmaya, her platformda seslerini duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, 2014 yılından bu yana düzenlenen zirvelerde farklı ülkelerden gelen bilgi ve deneyimleri buluşturduklarını anlattı. "Bizler güzelliği, bakımı ya da estetik tercihleri yargılamıyoruz" diyen Sarı, kadınların değerini görünüşlerine indirgeyen ve onları belirli kalıplara uymaya mecbur bırakan baskı mekanizmalarını sorguladıklarını, zirveyle birlikte başlatılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kampanyasında da güzellik dayatmasının bu boyutunu ele alacaklarını söyledi.

Açılış töreninin ardından zirve, 'Kusursuz Suretlerin Ötesinde: Kadının Güçlenmesi için Küresel İş Birliği Liderler Oturumu' ile devam etti. Göktaş oturumda moderatör olarak yer aldı.