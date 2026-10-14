Bakan Göktaş, Hatay'da depremin ardından yeniden inşa edilen 7 hizmet binasını açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yeniden inşa edilen 7 sosyal hizmet binasını törenle hizmete açtı. Yeni yapılan Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplu açılışta konuşan Göktaş, Bakanlığın son çeyrek asırda kente 55 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduğunu, konteynerde kalan ve kalıcı konutlarına çıkacak sosyal yardım yararlanıcısı bin 759 haneye de taşınma ve kira desteği sağlanacağını duyurdu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Bakan Göktaş, önce Hatay Valiliğini ziyaret etti. Ardından katıldığı törenle İl Müdürlüğünün yanı sıra Antakya, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezleri ile Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi.

Depremin ardından kentte yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yanında sosyal hizmet alanındaki yatırımların da sürdüğünü anlatan Göktaş, 7 yeni binayla daha çok vatandaşa ulaşacaklarını dile getirdi. "Bu kadim şehre 7 yeni hizmet, 7 yeni eser kazandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Bakan, merkezlerin "vatandaşımıza daha yakın, ihtiyaçlara daha hızlı ulaşan bir anlayışın yeni adresleri" olacağını söyledi.

Bu yıl SED'de 486 milyon lira, Evde Bakım'da 1,63 milyar lira

Göktaş, "Hatay; farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu bir gönül şehridir" sözleriyle tanımladığı kentte sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını, bu anlayışı devletin temel ilkesi haline getirenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Bakan, Hatay'da faaliyet gösteren 47 kuruluşla kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. 6 bin 117 çocuğun eğitimine sosyal ve ekonomik desteklerle katkı sunduklarını, sadece bu yıl SED kapsamında 486 milyon lirayı çocuklar için kullandıklarını aktardı.

Evde Bakım Yardımıyla 14 bin vatandaşa ailesinin yanında destek olduklarını belirten Göktaş, bu yıl Hataylı vatandaşlar için toplam 1,63 milyar lira Evde Bakım Yardımı sağladıklarını, Ulusal Vefa Programıyla da 3 bin 640 yaşlı ve engelli vatandaşın günlük ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Kentte 10 bin 948 gencin Aile ve Gençlik Fonundan yararlandığını, doğum yardımları kapsamında 29 bin 340 anneye toplam 676 milyon lira destek verildiğini de sözlerine ekledi.

Konteynerde kalan bin 759 haneye taşınma ve kira desteği verilecek

Göktaş, Hataylılarla bir haberi paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi: "İnşallah kısa sürede konteynerde kalan ve kalıcı konutlarına çıkacak olan sosyal yardım yararlanıcısı bin 759 hanemize taşınma ve kira desteğinde bulunacağız."

Geçtiğimiz yıllarda kente kazandırılan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile Çocuk Evleri Sitesini hatırlatan Bakan, kısa süre içinde biri Antakya'da olmak üzere iki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini şehre kazandıracaklarını, Samandağ, Defne ve Reyhanlı'da da birer Sosyal Hizmet Merkezini hizmete sunacaklarını açıkladı.

Yeni açılan Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde engellilerin gelişiminin fizyoterapi ve bireysel eğitimle destekleneceğini anlatan Göktaş, iş ve uğraşı atölyelerinde üretkenliğin ve özgüvenin güçlendirileceğini, yaşam evlerinde ise aile sıcaklığını aratmayan bir ortam sunulacağını kaydetti.

"İyilik Var" karavanı yolculuğuna Hatay'dan başladı

Hizmetleri gönüllülerin katkısıyla daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, "İyilik Var" platformunu bu hedefin en güçlü adımlarından biri olarak niteledi: "Bu platform üzerinden herkes kendi imkânı ölçüsünde çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve engelli kardeşlerimize el uzatabiliyor."

"İyilik Var" karavanı da yolculuğuna Hatay'dan başladı. Gönüllülük çağrısını böylece her şehre ulaştıracaklarını söyleyen Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı"nda güçlü ailelerin güçlü bir sosyal hizmet ağıyla büyüyeceği bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerini belirterek yeni merkezlerin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.