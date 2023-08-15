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Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu! ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz’
Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu! ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz’

Yeniakit Publisher
2023-08-15 10:48:00 -
Bakan Göktaş duyurdu! ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

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