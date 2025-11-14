  • İSTANBUL
Bakan Göktaş büyük tehlikeye dikkat çekti! Evlerde çocuk yok
Gündem

Bakan Göktaş büyük tehlikeye dikkat çekti! Evlerde çocuk yok

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Göktaş büyük tehlikeye dikkat çekti! Evlerde çocuk yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının düştüğünü anımsatarak “Bu konu ülkemizin beka meselesi. Günümüzde Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının düştüğünü anımsatarak, “Bu konu ülkemizin beka meselesi. Günümüzde Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Bu gibi sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor. 2100 yılında ülkemizin nüfusu yeri geldi, 55 milyona düşecek, yeri geldi 25 milyona düşeceği söyleniyor. Doğurganlığı sadece ekonomik meseleye kapatmak meseleyi dar bir pencereden okumaktır. Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle, istihdamla, ekonomiyle açıklanabilecek bir konu değil” dedi.

YAPAY ZEKA İZLEYECEK

Milletvekillerinin huzurevi, çocuk ve engelli bakımevlerinde yaşanan şiddet ve kötü muamele vakalarına ilişkin eleştirilerine karşı da Göktaş, “Kurumlarımızda karşılaştığımız hiçbir sorunu görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Bununla ilgili özellikle denetim raporlarımızla beraber yapay zekâya dayalı kamera dijital sistemimizi hayata geçiriyoruz. 3 pilot ilimizde de uyguladık. Bu kapsamda özellikle şiddet gören çocuğun vakası veya düşme tehlikesi yaşayan bir yaşlımızın verisi anında bize düşüyor. Bu sene bütün Türkiye’de, bütün kuruluşlarımızda bu sistemi yaygınlaştıracağız, özel kuruluşlarımıza da benzer sistemi mecbur bırakacağız” diye konuştu. Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin ise “Mağdurların hukuki destek ihtiyacı bir gerçek ve bunun nasıl daha nitelikli olabileceği konusunda Türkiye Barolar Birliği’ne toplantı yapma talebimizi ilettik. Mağdurlar şikâyetinden vazgeçmiş bile olsa biz takip etmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

KOMŞU ANNELİK

Çocuk bakım sistemini güçlendirmek için bakım modellerini çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Göktaş, “Türkiye’de pek çok yerde kadınlar başka çocuklara bakıyor. Dolayısıyla, bu kadınlara eğitimini vermek ve kayıtlı bir şekilde istihdam edilmesini sağlamak önemli. UNICEF’le beraber millî eğitimle 180 saatlik eğitim, bizim Bakanlığımızdan eğitim alması, özellikle sağlık raporlarını alması, bu pilot çalışmalarımızı yeni başlattık. Deniyoruz, şayet yerinde gitmezse zaten revize edilebilir” dedi.

Mehmet

Sayin bakan bi cocuk bezi kac para biliyomu asgari ucretten haberi varmi once ortami duzeltin millet onunu gorurse cocukta yapar evlenirde dunyadan bi haber bakan olmus

eyüp

Aile mi kaldıki çocuk olsun her evde it- kedi besleniyor
İsrail'den suikast girişimi
Dünya

İsrail'den suikast girişimi

Kanla beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulundu.
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
