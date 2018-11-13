Bakan 'Fırsat vermeyeceğiz' demişti... Mağdur hastalar hala ilaç bekliyor

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yaşar Alageyik isimli engelli bir vatandaş, 'Ülseratif Kolit' hastası çocuğunun ömür boyu kullanması gereken 'Salofalk' isimli ilacı hiçbir eczanede bulamadığı iddiasıyla Yeni Akit İhbar Hattı'na ulaştı. Gazetemizin yaptığı araştırma sonucunda söz konusu ilacın 6-7 aydır ecza depolarında dahi bulunmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı da sözkonusu iddiayı doğrulayarak tedarik konusunda firmanın fiyat artışı istemesi nedeniyle sorun yaşandığını açıkladı. Fiyat artışı verilmesiyle konunun aşıldığı belirtilirken gün içerisindeki araştırmalar sonucunda da ilaca ulaşılamadı.

6-7 aydır ilaç eczanelerde temin edilemiyor

Yeni Akit'e ulaşan Yaşar Alageyik adlı vatandaş 3 aydır ilacı bulamadığını söylerken, bazı eczacıların ifadesine göre ise ilacın temini limitli olarak sağlanıyor ve 6-7 aydır da ilacın neredeyse piyasada bulunamadığı belirtiliyor.

'Karaborsa yapılıyor' iddiası

Alageyik, 'Salofalk' adlı ilacın eczanelere verilmeden karaborsadan satıldığı iddiasında bulundu. Mağdur vatandaş, ilacın reçetesiz olarak 150 TL civarında satıldığını ve reçeteyle eczanelerden bulunamadığını öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Akit'e açıklama

Engelli vatandaşın mağduriyeti ve ilaç teminindeki vahim iddiayı Sağlık Bakanlığı'na soran Yeni Akit'e, bakanlıktan ilacın temininde sıkıntı yaşandığına dair bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Salofalk isimli ilacın fiyat artışı yönündeki talebinden dolayı firmanın satışını kısıtladığı ifade edildi. Ancak sözkonusu durumun 23.10.2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda görüşüldüğü ve gerekli fiyat artışı verilerek aşıldığı belirtildi.

Söz konusu ilacın Türkiye'de üretilmesi için girişimlerin başlatıldığını belirten Bakanlık, karaborsada satıldığı iddialarıyla ilgili herhangi bir şikayet bulunmadığı ifadesinde bulundu.

Bakan Koca: İlaç teminiyle ilgili iddiaları takip ediyoruz

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç teminiyle ilgili olarak, "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadesinde bulundu.

"Durumu kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Hiçbir hastanın ilaçsız bırakılmaması için eldeki tüm imkanların kullanıldığını ifaden eden Bakan Koca, şunları kaydetti: "Ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde, ülkemizde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi daha zor olan ilaçlar da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek, hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak, ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

Ecza depolarında hala yok! Mağdur hastalar çaresiz bekliyor

Eczanelerle iletişime geçen Akit'in yaptığı araştırmalara göre, Salofalk isimli ilaç hala ecza depolarında mevcut değil. Yaşar Alageyik ilaçlarının birkaç tane kaldığını belirterek yetkililerden çare beklediğini ifade ederken, ömür boyu kullanmak zorunda kalan vatandaşların ise çaresiz ilacın temin edilmesi için hala beklediği öğrenildi.

Bakan Koca'nın ifadelerinin aksi şeklinde hareket eden sorumlular ve ilaç temini için acil olarak harekete geçmesi bekleniyor.