THY- Banjul
0553 313 94 23

Bakan 'Fırsat vermeyeceğiz' demişti... Mağdur hastalar hala ilaç bekliyor

İstanbul'da Yaşar Alageyik isimli bir vatandaşın hasta oğluna ilaç temin edemediği için Akit İhbar Hattı'na ulaşarak yardım istemesinin ardından Sağlık Bakanlığı, ilaç dağıtımın firmanın kısıtlaması nedeniyle limitli temin edildiği ve firma ile krizin aşıldığı açıklaması yapmıştı. Yeni Akit'in yaptığı araştırmaya göre, bakanlığın ilaç temini konusunun takip edildiğini belirtmesine rağmen ilacın hala ecza depolarına bulunmadığı öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 23:34
Bakan 'Fırsat vermeyeceğiz' demişti... Mağdur hastalar hala ilaç bekliyor

 Nurullah Alpay  yeniakit.com.tr 

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yaşar Alageyik isimli engelli bir vatandaş, 'Ülseratif Kolit' hastası çocuğunun ömür boyu kullanması gereken 'Salofalk' isimli ilacı hiçbir eczanede bulamadığı iddiasıyla Yeni Akit İhbar Hattı'na ulaştı. Gazetemizin yaptığı araştırma sonucunda söz konusu ilacın 6-7 aydır ecza depolarında dahi bulunmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı da sözkonusu iddiayı doğrulayarak tedarik konusunda firmanın fiyat artışı istemesi nedeniyle sorun yaşandığını açıkladı. Fiyat artışı verilmesiyle konunun aşıldığı belirtilirken gün içerisindeki araştırmalar sonucunda da ilaca ulaşılamadı.

6-7 aydır ilaç eczanelerde temin edilemiyor

Yeni Akit'e ulaşan Yaşar Alageyik adlı vatandaş 3 aydır ilacı bulamadığını söylerken, bazı eczacıların ifadesine göre ise ilacın temini limitli olarak sağlanıyor ve 6-7 aydır da ilacın neredeyse piyasada bulunamadığı belirtiliyor.

'Karaborsa yapılıyor' iddiası

Alageyik, 'Salofalk' adlı ilacın eczanelere verilmeden karaborsadan satıldığı iddiasında bulundu. Mağdur vatandaş, ilacın reçetesiz olarak 150 TL civarında satıldığını ve reçeteyle eczanelerden bulunamadığını öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Akit'e açıklama

Engelli vatandaşın mağduriyeti ve ilaç teminindeki vahim iddiayı Sağlık Bakanlığı'na soran Yeni Akit'e, bakanlıktan ilacın temininde sıkıntı yaşandığına dair bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Salofalk isimli ilacın fiyat artışı yönündeki talebinden dolayı firmanın satışını kısıtladığı ifade edildi. Ancak sözkonusu durumun 23.10.2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda görüşüldüğü ve gerekli fiyat artışı verilerek aşıldığı belirtildi.

Söz konusu ilacın Türkiye'de üretilmesi için girişimlerin başlatıldığını belirten Bakanlık, karaborsada satıldığı iddialarıyla ilgili herhangi bir şikayet bulunmadığı ifadesinde bulundu.

Bakan Koca: İlaç teminiyle ilgili iddiaları takip ediyoruz

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç teminiyle ilgili olarak, "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadesinde bulundu.

"Durumu kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Hiçbir hastanın ilaçsız bırakılmaması için eldeki tüm imkanların kullanıldığını ifaden eden Bakan Koca, şunları kaydetti: "Ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde, ülkemizde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi daha zor olan ilaçlar da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek, hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

 Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak, ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

Ecza depolarında hala yok! Mağdur hastalar çaresiz bekliyor

Eczanelerle iletişime geçen Akit'in yaptığı araştırmalara göre, Salofalk isimli ilaç hala ecza depolarında mevcut değil. Yaşar Alageyik ilaçlarının birkaç tane kaldığını belirterek yetkililerden çare beklediğini ifade ederken, ömür boyu kullanmak zorunda kalan vatandaşların ise çaresiz ilacın temin edilmesi için hala beklediği öğrenildi. 

Bakan Koca'nın ifadelerinin aksi şeklinde hareket eden sorumlular ve ilaç temini için acil olarak harekete geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:34
  1. İstanbul
  2. Fiyat Değerlendirme Komisyonu
  3. Salofalk
  4. Ülseratif Kolit
  5. İlaç Temini
  6. Eczaneler
  7. ecza depoları
  8. ilaç temini
  9. Sağlık Bakanlığı
  10. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı babasını bıçaklayan genç kaçtı
    1. Tartıştığı babasını bıçaklayan genç..
    2. İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin'..
    3. Meteoroloji'den o bölgelere kritik..
    4. Terör devleti İsrail Ramallah'ta..
    5. Çin'den ABD açıklaması: Savaşın..
    6. Sayıştay raporu açıklandı! RTÜK..
    7. Bakan 'Fırsat vermeyeceğiz' demişti.....
    8. İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler..
    9. Mehmet Topal'dan dikkat çeken 'Koeman'..
    10. Karabükspor'un eski yöneticileri para..
    11. İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!
    12. Erdoğan'dan sonra ünü Türkiye'ye..
    13. Resmen açıklandı! İşte Yılmaz Vural'ın..
    14. Belediye Başkanı silahlı saldırıya..
    15. Yazar Sema Maraşlı'dan evlilikle..
    16. Rusya'dan bomba karar! Davos'a..
    17. Merkel, Trump'ın karşı çıktığı öneriye..
    18. Real Madrid'in yeni teknik direktörü..
    19. Filistinli sinema direktörü Lina..
    20. İlhan Mansız'dan kavga açıklaması
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."
    Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."