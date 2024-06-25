Bakan Fidan'ın savaş uyarısı sonrası Selçuk Bayraktar'dan ses getirecek paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Menzil KIZILELMA notuyla Türkiye'nin ilk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bayraktar'ın yaptığı paylaşımının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün gece canlı yayında 'Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz." sözlerinin ardında sonra gelmesi dikkat çekti.

Bakan Fidan'ın sözleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuk olduğu Habertürk TV'de şu ifadeleri kullanmıştı;

Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Bu gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele. Gazze'deki katliam, soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen soykırım. İnsanlığın aynı noktaya geldiği konu. Bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var. İki savaş, dünyadaki ekonomik rekabet, yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla 'teknolojik üstünlük kimde olacak?' sorusunu birdenbire öne çekilmesi. Normal piyasa şartlarında giden bir konu. Şimdi burada ortaya çıkan potansiyeli o kadar büyük ki.

Selçuk Bayraktar: Menzil Kızılelma

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarında Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' ile seslendirilen video paylaşımında "Varlık O’nun, Bizler ise ancak yolcuyuz…Menzi Kızılelma" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'da gelinen seviye hakkında 5 gün önce yaptığı açıklamada bu projenin seri üretimine gelecek yıl geçileceğini ve Türkiye'nin dört yıl içinde kendi motorunu üreterek dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapacağını belirtmişti.

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