Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: 4 ülke Gazze için harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları:

3 gün boyunca küresel diplomasinin nabzı Antalya'da attı. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katıldı. Bölgemizde kalıcı barışı tesis edebileceğimiz ortak planlamaları ele aldık, somut adımları değerlendirdik. Gazze Barış Planı'nın safahatini ele aldık.

6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı’nı ele aldık, sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.

Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır toplantısının 3'üncüsünü yaptık. Baştan beri 4 ülkenin bütün konuları ele alarak gerçekçi bir şekilde yoluna devam etmesi için istişarelerde bulunduk. Bu 4 ülkenin etrafında bir bölge var. Somut konuları hayata geçirmek istiyoruz. Biz bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz onların derdindeyiz.

Gazze Barış Planının bir uygulama süreci var. Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze Soykırımını durdurmaya ve bunu tersine çevirmeye yönelik vizyon bizi nereye getirdi ağırlıklı olarak ele aldık.

Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.

Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır toplantısının 3'üncüsünü yaptık. Baştan beri 4 ülkenin bütün konuları ele alarak gerçekçi bir şekilde yoluna devam etmesi için istişarelerde bulunduk. Bu 4 ülkenin etrafında bir bölge var. Somut konuları hayata geçirmek istiyoruz. Biz "bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz" onların derdindeyiz.

Hürmüz Boğazı ile ilgili zihinlerde karışık bir durum var. Uygulamayı da yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran'ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail'in işgaliyle karşılaşması buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizde geleni yapacağız.

İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ittifak halinde. Somut askeri yapılanmalar var, bunu görmemezlikten gelemeyiz. Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan ülke yok. Türkiye, gereksiz gibi bir endişe üretiyor demek de doğru değil. Askeri ittifaka endişeyle bakan başka ülkeler de var.

Biz uluslararası toplum Gazze Barış Planı'nın uygulanması için yoğun çaba içindeyiz. İsrail'in asli niyeti olan Gazze'yi insanları öldürerek ya sürerek insansızlaştırma politikasını herkes biliyor. Gereken adımları atma yönünde çok ciddi çaba ortaya koyuyoruz. İsrail'in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yayılmacılığın hangi yöntemlerle nasıl uluslararası tarafından durulacağı meselesi yine uluslararası toplumun kendi ana gündem maddelerinden biridir.

Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. Bu konuda çok ciddi bir irade ve baskı var. Enerji güvenliğine olumsuz etkisi ortada. Kimse savaşın devam etmesini istemiyor. Bu savaş birçok ülkenin bütçesinde öngörülemez, telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda. Ben buradan ateşkes sürecinin uzatılacağını düşünüyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor...