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Gündem Bakan Fidan'dan NATO üyeliği görüşmesi
Gündem

Bakan Fidan'dan NATO üyeliği görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 20:22:00 -
Bakan Fidan'dan NATO üyeliği görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda yaptığı görüşmede İsveç'in somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşıyla yaptığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusunda somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

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