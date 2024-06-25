Bakan Fidan'dan katliamın sona ermesi için iki devletli çözüm açıklaması!

Katil İsrail 262 gündür Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımını sürdürürken, ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke siyoniste destek vererek katliama ortaklık ediyor.

Siyonistin müttefiki ABD'ye tepki!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalıcı barışın tesisinde iki devletli çözüme işaret etti.

Bakan Fidan, “Eğer ABD iki devletli çözümü İsrail’e dayatsaydı Orta Doğu’da Filistin devleti, İsrail devleti olsaydı, Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların barış içinde yaşayacağı bir barış sağlanacaktı.” görüşünü aktardı.