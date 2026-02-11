Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, küresel ticaret ve kalkınmanın nabzını tutan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Grynspan ile Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.
Gündem
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı