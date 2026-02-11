  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, küresel ticaret ve kalkınmanın nabzını tutan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Grynspan ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.

1
