  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Fidan, oyunu kullandı!
Siyaset

Bakan Fidan, oyunu kullandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:52:00 -
Bakan Fidan, oyunu kullandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Bakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.

Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23