Bakan Fidan, oyunu kullandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Bakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.
Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.
Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
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