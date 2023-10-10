Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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Hakan Fidan “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." Demişti Amerika’dan yanıt geldi.