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Gündem Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Gündem

Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-10 12:08:00 -
Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. 

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