Bakan Fidan Filistinli mevkidaşıyla görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son gelişmeler ele alındı!
Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.