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Gündem Bakan Fatih Dönmez’in milletvekili adaylığı kesinleşti! O ilden 1. sırada girecek…
Gündem

Bakan Fatih Dönmez’in milletvekili adaylığı kesinleşti! O ilden 1. sırada girecek…

Yeniakit Publisher
2023-04-09 13:18:00 - 2023-04-09 13:22:18
Bakan Fatih Dönmez’in milletvekili adaylığı kesinleşti! O ilden 1. sırada girecek…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçimleri için Eskişehir'den 1'inci sıra adayı olarak gösterildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'den 1'inci sıra adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Reyhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1'nci sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. 

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