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Ekonomi Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi
Ekonomi

Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tasarruf önerisinde bulundu. Evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dikkat çeken Dönmez, "Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:15:00 -
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar için 'tasarruf' tavsiyesinde bulundu.Bakan Dönmez, 1 derecelik sıcaklık değişikliğinin faturayı yüzde 7 düşüreceğini söyledi.

Dönmez, "Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz" dedi.

Son dönemde dolar kurundaki artış ve uluslararası piyasalarda fiyat artışı nedeniyle akaryakıta üst üste zam geldi.

Fiyat artışları sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 8,41 liradan, motorin ise 8,16 liradan satılıyor. LPG oto gazın fiyatı ise 6,56 lira seviyesinde bulunuyor.

 

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