Bakan Fatih Dönmez: Kimse bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü paylaşacağını duyurduğu müjdeye ilişkin "Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Sabredelim cuma günü hayırlı bir gün inşallah hep birlikte şahit oluruz." ifadesini kullandı.

"Kimse bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin"

Türkiye'nin kararlı bir şekilde Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirten Dönmez, "Kimsenin hakkında ve malında gözümüz yok ama kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin." diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bölgede varlık gösteremediği için Avrupa Birliği gibi birtakım dış güçleri arkasına alarak kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını dile getiren Dönmez, "Son derece açık ve net olarak söylüyorum Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukukuna göre haklıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukta yer alan kıta sahanlığı tanımına dikkat çeken Dönmez, karşılıklı kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek ortak mutabakatla paylaşım yapabileceğinin altını çizdi.

Dönmez, söz konusu mutabakatlardan birinin Libya'yla yapıldığını hatırlatarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de Ada'nın kuzeyinde kalan kısmında yaptık. Ada'nın batısında Oruç Reis'in çalıştığı yerde de 2012'de BM'ye kendi kıta sahanlığımızı beyan etmek suretiyle ilan ettik. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunu aktaran Dönmez, Yunanistan'a müzakere çağrısında bulundu. Yunanistan'ın akıl dışı tezlerle kıta sahanlığını genişletmeye çalıştığını belirten Bakan Dönmez Türkiye'nin her açıdan haklı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Son çalıştığımız bölgede Yunanistan bize 2 kilometre kendisine 580 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı kendi kara parçası gibi gösteriyor ve kendisinin bile doğrudan görmediği bir Ada'dan bahsediyoruz. O açıdan son derece hukuki temelden uzak. Bizim tezlerimizi destekleyen Uluslararası Adalet Divanı'nın birkaç kararı var. Bunlardan bir tanesi 70'li yıllarda İngiltere ile Fransa arasında yapılmış.

İngiltere'nin Fransa'ya daha yakın kendisine ait birkaç adası var ama oturmuşlar o adaları dikkate almadan ana karadaki ülkelerin kıyılarını dikkate alarak ortay hat üzerinden anlaşma yapmışlar. Malta ve Libya arasında da benzer örnekler var. En son Yunanistan ile İtalya'nın, İyon Denizi'nde anlaşma yaptığı da duyurulmuştu. Ona da baktığımızda Yunanistan'ın adalarının çok fazla dikkate almadan yetki alanlarının paylaşıldığını görüyoruz. Bu da yine bizim tezlerimizi kuvvetlendiren bir durum."