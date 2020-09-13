Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Kanuni Karadeniz'de Fatih'in gücüne güç katacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez "Geri sayım başladı" diyerek şu mesajı paylaştı:
"Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"
"Kanuni Sondaj Gemisi" Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.
Fatih'ten tarihi keşif
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmişti. Türkiye'nin tarihindeki en büyük "doğal gaz rezervi keşfi" olarak kayıtlara geçen bu keşfin Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılaması bekleniyor.