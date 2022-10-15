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Gündem Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamamlandı
Gündem

Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 17:46:00 -
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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