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Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkmak için mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. Yayılımı durdurmak için en iyi tedbir evinizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:45:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, salgınla mücadelede toplum olarak bir fedakarlık sınavında olduklarını belirterek vatandaşlardan mecburi olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istedi.

Evde geçirilen sürenin salgınla mücadele gücünü artıracağını belirten Koca, "Yayılımı durdurmak için en iyi tedbir evinizdir." dedi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadelede toplum olarak bir fedakârlık sınavındayız. Sadece dünkü yeni hasta sayımız 6.017. Dışarı çıkmak için mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. Yayılımı durdurmak için en iyi tedbir evinizdir."

Bakan Koca paylaşımında "Evde kalarak bize yardım edin" yazılı bir görsele de yer verdi.

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