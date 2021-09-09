Bakan Fahrettin Koca'dan meraklandıran paylaşım
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."