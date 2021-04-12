Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Çok daha kısa sürede bulaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni kısıtlamaların bugün düzenlenecek Bilim Kurulu toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada ev içi bulaşın çok arttığını, daha önce bir kişinin ortalama 2.6 kişiye virüs bulaştırdığını ancak bu oranın şu anda 4.7'ye kadar yükseldiğini, artışın yüzde 80 olduğunu söyledi.

Donat'ın "Ramazan'da, 'İşyerleri kapatılacak' kararı alınırsa çok kişi geçim sıkıntısı çeker. Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin" sözlerine ise Koca, "Biliyorum. Haklılar... Ama Kovid-19 tablosu da bildiğiniz gibi... Ürkütücü... Ramazan ayı ile ilgili kuralları ve olması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler" yanıtını verdi.

Daha önce bulaşın bugünkü gibi yaygın olmadığını, şimdi ise virüsün değişime uğradığını ve vaka sayılarının çok yoğun şekilde arttığını belirten Koca, "Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız" dedi.

Mutasyonlu virüste bulaşıcılığın çok fazla olduğunu belirten Koca, "O nedenle de öncelikle yakın temasın ve hareketliliğin azaltılması gerekiyor. Bunları azaltmadığımız sürece, bu mutant, çok daha kısa sürede, çok yoğun bulaşabiliyor. Aman dikkat edelim. Kurallara uyalım. Uyarılara kulak verelim" diye konuştu.

Koca yarın düzenlenecek kabine toplantısında ise "genel bir değerlendirme yapılacağını" belirtti.

"Konya'da bulaş artıyor"

Koca, memleketi Konya, korona atlatan halası ve ailesi ile ilgili soruya da, "Konya'da bulaş artıyor... Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da..." yanıtını verdi.

Ramazanda yeni kısıtlamalar beklenirken, İçişleri Bakanlığı bugün 81 ile gönderdiği genelge ile kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Ancak ek kısıtlamaların da gelmesi bekleniyor.

"Sırası gelen aşı olmalı"

Koca, "Sırası gelen aşı olmalı, mutlaka, çok önemli. İkisini birlikte götürmeliyiz: Aşı ve önlemler... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum" dedi.

Bunlar arasında şehirler arası seyahat kısıtlamaları, yaşa göre sokağa çıkma kısıtlamaları, kademeli mesai ve sokağa çıkma yasaklarında yeni düzenlemeler olabileceği belirtiliyor.