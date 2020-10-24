Bakan Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.