  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:53:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Yiyin birbirinizi! İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'BAE' tepkisi
Dünya

Yiyin birbirinizi! İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'BAE' tepkisi

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı için yürütüle..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay