Bakan Fahrettin Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir hastanede tedavisi görev ve organ nakli olan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.