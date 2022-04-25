Bakan Fahrettin Koca'dan flaş hamle! Tüm Türkiye sevinecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Bakan Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız, eski günlerimize döneceğiz" dedi.

Bakan Koca, ziyareti sırasında pandemide yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Koca, eski günlere geri dönüleceğini belirterek, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" diye konuştu.

Artık kişisel tedbirlerin öne çıkacağını vurgulayan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir" dedi.

"Ben esnafla tokalaşmaya başladım" diyen Koca, şunları söyledi: "Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı. Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?"