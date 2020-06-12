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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca: Vakitlice evimize dönelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların kademeli olarak kalkması sonrasında evlerin daha güvenli olduğunu hatırlatarak, "Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:21:00 -
Bakan Fahrettin Koca: Vakitlice evimize dönelim

Normalleşme süreciyle birlikte birçok ilde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlendi. Vatandaşları Twitter hesabından uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz" diyerek dışarıda fazla kalınmaması gerektiğini söyledi.

​Bakan Koca, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.

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