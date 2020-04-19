Bakan Fahrettin Koca: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesi sürerken havaların ısınması nedeniyle dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sıcak havanın cazibesinin sağlığımızdan daha kıymetli olmadığını belirten Bakan Koca evde kalmanın henüz aşı ve ilacı bulunmamış olan koronavirüse karşı tek korunma yöntemi olduğunun altını çizdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sürerken bir paylaşım yaptı ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda bir kez daha uyardı.
Sağlığımız için evde kalmaya devam etmemiz gerektiğini belirten Koca paylaşımında "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.