Bakan Fahrettin Koca: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sürerken bir paylaşım yaptı ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda bir kez daha uyardı.

Sağlığımız için evde kalmaya devam etmemiz gerektiğini belirten Koca paylaşımında "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.