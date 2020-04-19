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Gündem

Bakan Fahrettin Koca: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesi sürerken havaların ısınması nedeniyle dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sıcak havanın cazibesinin sağlığımızdan daha kıymetli olmadığını belirten Bakan Koca evde kalmanın henüz aşı ve ilacı bulunmamış olan koronavirüse karşı tek korunma yöntemi olduğunun altını çizdi.

2020-04-19 17:26:00 -
Bakan Fahrettin Koca: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sürerken bir paylaşım yaptı ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda bir kez daha uyardı.

Sağlığımız için evde kalmaya devam etmemiz gerektiğini belirten Koca paylaşımında "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.

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Yorumlar

Dursun

Sayın Bakan her gün aynı formaliteleri okumaya devam ediyor. Görevi sadece bu olmalı.
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OFLU BABA

SAYIN BAKANIM BENI BIR DINLE KORONA VIRUSE YAKALANAN HASTALARA DUNYANIN EN ETKILI VEREM ZATURE VE GOGUS HATALIKLARINDA KULLANILAN ANTIBIOTIK ILACINI KULLAN BIR HAFTA SONRA NETICENIN NE OLDUGUNU HEP BIRLIKTE GORELIM BIR SEY BILIYORUM VE KONUSUYORUM DELIL SUNARIM SIZE ISTERSENIZ YASANMISLIK VAR
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