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Bakan Fahrettin Koca resmen duyurdu!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:14:00 -
Bakan Fahrettin Koca resmen duyurdu!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakan Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak." dedi.

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