Bakan Fahrettin Koca resmen duyurdu!
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.
Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakan Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak." dedi.