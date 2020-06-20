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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Gurur veren görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:12:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, ''Türkiye, sağlık sistemini güçlendirmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. ASAF ATASEVEN HASTANESİ Sn. Cumhurbaşkanımızın katıldıkları törenle bugün hizmete AÇILDI. Hastanemiz, yüksek kapasiteli COVID-19 tanı laboratuvarına da sahip.'' ifadelerini kullandı.

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