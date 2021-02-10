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Gündem Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Gündem

Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bugün saat 17:00’da Bilim Kurulu toplantısı için masaya oturuldu. Toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 17:09:00 -
Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu üyeleri, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü (Bugün) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde, saat 17.00’de toplantı için masaya oturdu. Bu hafta gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuşulacak ana gündem konuları olarak ikinci doz aşılamalar, mutasyonlu virüs, tedbir ve kısıtlamalar olacağı tahmin ediliyor.

Toplantı sonrası Bakan Koca’nın açıklama yapıp, yapmayacağı merak ediliyor. Peki Bakan Koca açıklama yapacak mı? Fahrettin Koca ne azman açıklama yapacak?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca saat 19:00’da açıklama yapacak.

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