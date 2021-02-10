Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu üyeleri, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü (Bugün) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde, saat 17.00’de toplantı için masaya oturdu. Bu hafta gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuşulacak ana gündem konuları olarak ikinci doz aşılamalar, mutasyonlu virüs, tedbir ve kısıtlamalar olacağı tahmin ediliyor.

Toplantı sonrası Bakan Koca’nın açıklama yapıp, yapmayacağı merak ediliyor. Peki Bakan Koca açıklama yapacak mı? Fahrettin Koca ne azman açıklama yapacak?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca saat 19:00’da açıklama yapacak.