Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ülkeye girişi yasaklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor." dedi.

"Sigarayla ilgili yeni düzenleme geliyor"

"Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz." diyen Bakan Koca, "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor." dedi.