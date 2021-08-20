  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Çin yeni bir gözlem uydu grubunu uzaya fırlattı
İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Avrupa’da Müslüman nüfus 70 milyonu geçti
Gündem Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ücretsiz olacak
Gündem

Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:49:00 - 2021-08-20 15:49:31
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni tedbirler kapsamında, aşı olmayan öğretmen ve personele getirilen zorunlu PCR testlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak" yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

orhan

ücretsiz de gene parası veriliyor onun, dayatmanın sonunda milli servet gidiyor.
  • Yanıtla

Halo

Bu virusu asi olanlar bulastirmiyor mu?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay