Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni tedbirler kapsamında, aşı olmayan öğretmen ve personele getirilen zorunlu PCR testlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak" yanıtını verdi.