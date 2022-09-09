Bakan Fahrettin Koca duyurdu... İşte metrobüs kazasında yaralananların sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.