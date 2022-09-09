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Aktüel Bakan Fahrettin Koca duyurdu... İşte metrobüs kazasında yaralananların sayısı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca duyurdu... İşte metrobüs kazasında yaralananların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:10:00 -
Bakan Fahrettin Koca duyurdu... İşte metrobüs kazasında yaralananların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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