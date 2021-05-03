Bakan Fahrettin Koca duyurdu! 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de düzenlenen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönüyle ele aldıkları bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü gününde olunduğunu ifade eden Koca, "Edirne'de Trakya bölgesindeki illerimizin durumuyla ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Salgın yönetiminde Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönü ile ele aldık. Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü günündeyiz." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde, iş yerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattığını anlatan Koca, İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışının bugünkü gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşların oldukça uyum gösterdiğini aktaran Bakan Koca, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların da toplantıda ele alındığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hem miktar, hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun Acil Kullanım Onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Kısıtlamalar ile vaka sayılarında önemli bir düşüş başladığını anımsatan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı konuşmada, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ illerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu illerde vaka sayılarının son bir haftada yarı yarıya azaldığını aktaran Koca, "Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de geçen haftaya göre vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66." diye konuştu.

Tekirdağ'da 224 filyasyon ekibinin mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale. Kırklareli'nde 139 filyasyon ekibimiz var. Kırklareli'nde vaka düşüş oranımız yüzde 35. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 33 ile oldukça düşük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 58. Kırklareli'nde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86."

Bakan Koca, Edirne'de sağlık altyapısının gayet güçlü olduğunu, birçok yatırımın tamamlanıp hizmete alındığını söyledi.

Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden 200 yataklı devlet hastanesinin 2023 yılının ilk aylarında tamamlanacağını dile getiren Koca, böylece tüm ilçelerde hastane yatırımlarını tamamlamış olacaklarını belirtti.

"Mücadele birlikte kazanılacaktır"

Tekirdağ'da şehir hastanesini vatandaşların hizmetine sunduklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Ergene İlçe Devlet Hastanemizin ihalesini yaptık. Yer teslimi ile inşaatına başlıyoruz. 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanemiz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından hayırsever sanayicilerimizin desteği ile inşa edilmeye başlandı. Çanakkale ilimizde Çan Devlet Hastanesi inşaatını nisan ayı itibarıyla tamamladık. Tefrişatını tamamlayıp 15 Haziran'da hizmete alacağız. Gökçeada Hastanemizin inşaatını bu yıl tamamlayıp hizmete sunacağız. Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatına başlıyoruz. Kırklareli Devlet Hastanemizi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescilledik. Artan ihtiyaç doğrultusunda 250 yataklı ek bina planlamamız devam etmektedir. Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatımıza başladık. Ayrıca bugün değerlendirmesini yaptığımız, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerimizde ihtiyaç olan 112 Acil istasyonları, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi birçok sağlık tesislerimizin, planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir."

Fahrettin Koca, yarının bugünden daha güzel olacağına yürekten inandıklarını vurgulayarak, "Bu inançla ve vatandaşımıza hizmet edebilmenin şevkiyle var gücümüzü sarf ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını yakında mutlaka göreceğimize inanıyorum. Mücadele birlikte kazanılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe, kazanmamamız için bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "18 yaş ve altı vatandaşlara aşılama yapılacak mı?" sorusuna Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:

"Haziran ayı sonu itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı istiyoruz. Dolayısıyla şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac, bunun belirlenen takvimde gelmediğini de belirtmiştim önümüzdeki günlerde olumlu bir takım gelişmelerle sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Bunun dışında Sputnik V aşısı için 50 milyon doz 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapılmıştı, ayrıca Biontech ile ilgili daha önce 30 milyondu biliyorsunuz 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz geleceği şeklinde netliğe kavuşan miktarı söyleyebilirim. Dolayısıyla 3-4 ay içerisinde, yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz."

Bir başka basın mensubunun "Sputnik V aşısında takvim belli mi ilk sevkiyattan sonra uygulama olacak mı?" sorusuna Koca, "Takvim 6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde ama bu 6 aylık zaman diliminde hangi ay ne kadar miktarın gelebileceğiyle ilgili önümüzdeki hafta içerisinde durum netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın mayıs ayında olmasını bekliyoruz. Bir iki hafta içinde de bu netleşmiş olur. Geldikten sonra da bütün aşılarda olduğu gibi güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla uygulanmaya başlanacak." yanıtını verdi.

Yerli aşı sorusu

Yerli aşıdaki son durumla ilgili soru üzerine Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın desteklediği Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen faz-2 aşaması biten aşımızdan bahsediyorsunuz. Bu aşının gönüllülere yapılan faz-2 uygulamaları bitti, şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak.

(Yerli aşı) Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkede birçok merkezde ve yurt dışında olmak üzere planlandı."

"Muhtarlar da aşılanacak"

"Muhtarların aşılama programı ne durumda?" şeklindeki soruya da Bakan Koca, muhtarların özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiklerini belirtti.

Muhtarlara teşekkür eden Bakan Koca, "Muhtarlarımız özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiler. Yer yer bizim filyasyon ekiplerimizde bile yer aldılar. Muhtarlarımıza bu anlamda gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum. Bugün işlenmeye başlandı. Yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir." ifadelerini kullandı.