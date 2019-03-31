Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık personelimiz şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar’da oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca; “hastanelerimizde hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin, 112 ambulans ve hasta bakım araçlarımızla oy kullanmaları sağlanacak. Bu çerçevede 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bakan Koca, oy verme işleminin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlar için sağlanan hizmetlerden bahsederek seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bakan Fahrettin Koca; “Yatağına bağımlı hastalarımızın da seyar sandıklarda oy kullanmasını sağlayan genelge yayınlamıştık.E-rapor düzenlemesiyle toplam 50bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran’da raporunu almış olan seçmenlerimizin de raporlarının geçerli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun dışında 7 bin sağlık personelimiz şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Ayrıca bugüne özel istasyon sayılarımızı 751 olan sayıya, 418 istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik.Bunun dışında özellikle hastanelerimizde ve evde bakım hizmeti alan hastalarımızın da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayınladık. Bununla ilgili hem hastanelerimizde hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin, 112 ambulans ve hasta bakım araçlarımızla oy kullanmaları sağlanacak. Bu çerçevede 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi. Bu seçimin birliğimiz ve beraberliğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin her zaman ferasetli ve sağduyulu davrandığını biliyorum. Ülkemiz, bölgemiz hatta dünyanın iyiliği için güçlü ve istikrarlı Türkiye algısını pekiştireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.